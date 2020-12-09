Аллергическая реакция появилась вскоре после введения вакцины, граждане уже прошли курс лечения и сейчас чувствуют себя хорошо.

Британский регулятор предупредил, что вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech лучше не делать людям, у которых ранее возникали серьезные аллергические реакции.

Об этом говорится в материале BBC News.

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С заявлением агентство выступило после выявления аллергических реакций у первых вакцинированных – сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS).

Накануне Британия первая в мире начала массовую вакцинацию от опасного недуга среди населения.

Аллергическая реакция появилась вскоре после введения вакцины, граждане уже прошли курс лечения и сейчас чувствуют себя хорошо. Специалисты допускают, что у людей была анафилактоидная реакция, включающая сыпь на коже, удушье, иногда падение артериального давления.

Оба сотрудника страдают серьезной аллергией.

При этом аллергическая реакция происходит и вследствие вакцинации, например, гриппа. Впрочем, ради предостережения специалисты рекомендуют воздержаться от прививки людям, склонным к аллергическим приступам.

Подобные реакции не наблюдались в клинических испытаниях этого препарата на более 20 тысячах добровольцах. В то же время люди с аллергическими реакциями в анамнезе в испытаниях участия не принимали.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется провести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило во вторник, что вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, соответствует стандарту, необходимом для одобрения на экстренное применение.

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Автор: Яна Ставская