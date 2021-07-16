Китайские ученые отмечают, что низкие/умеренные титры антител "лучше, чем ничего", и призывают людей вакцинироваться от коронавируса любым доступным препаратом, а не ждать только Pfizer.

Китайские ученые Гонконгского университета провели редкий сравнительный анализ вакцины от Pfizer и CoronaVac. Выяснилось, что препарат от Pfizer в среднем дает в 10 раз больше антител к COVID-19.

Об этом пишет издание The Coronavirus Pandemic.

Сравнение проводили по показателям 1442 медработников Гонконга (там уже введено ~2,6 млн доз Comirnaty и ~1,8 млн доз CoronaVac), забирая у них образцы крови через различные интервалы времени и проводя лабтест нейтрализации вируса/псевдовируса. Например, тест PRNT50 – это когда данная концентрация сыворотки уменьшает наличие вируса в пробе на 50% по сравнению с бессывороточной.

В первой партии участников из 93 полностью привитых титры антител у 63-х с Pfizer существенно выросли после 1-й дозы, а затем и после 2-й. При этом у 30 привитых CoronaVac были сравнительно низкие титры антител после 1-й дозы и умеренные – после 2-й.

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - говорится в сообщении.

Эти данные, пишут исследователи, говорят о возможной потребности привитых CoronaVac (особенно пожилых, у которых обычно более слабый иммунный ответ на вакцины, и людей в иммунодепрессивных состояниях) усилить защиту. В течение недели местный комитет по иммунизации обсудит, нужна ли будет некоторым группам людей "усиливающая" доза.

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Вместе с тем руководитель исследования из Гонконга отметил SCMP, что низкие/умеренные титры антител "лучше, чем ничего", и призвал людей вакцинироваться любым доступным биопрепаратом, а не ждать доступного Pfizer.

"Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего", – подчеркнул он.

Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о "существенном различии в эффективности вакцины".

В то же время отмечается, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

Результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко