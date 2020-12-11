Вакцины AZD1222 и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что начнет клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом "Спутник V".

Об этом говорится в заявлении компании в пятницу, пишет "Европейская правда".

Читайте такжеРадуцкий: российской вакцины от коронавируса не существует, а производить то, чего нет - невозможно (видео)

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет", - говорится в заявлении компании.

Вакцины AZD1222 и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

В компании заявили, что комбинации различных вакцин могут стать "важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов".

Компания сообщила ВВС, что клинические испытания будут проходить в России, но неизвестно, когда они начнутся и сколько людей в них будет задействовано.

Напомним, 10 декабря французская компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline объявили об отсрочке в реализации своей программы с разработки вакцины от коронавируса и смогут изготовить ее не ранее чем в конце 2021 года.

Вакцина от коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН