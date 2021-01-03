Ватикан рассчитывает в ближайшее время получить достаточно доз вакцины от коронавируса для всех священнослужителей и местных жителей.
Об этом сообщает Reuters.
В Ватикане проживает около 450 граждан, в том числе и Папа Франциск, а несколько сотен священников – в Риме, окружающем город-государство.
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"Вероятнее всего, вакцины смогут прибыть на следующей неделе в количестве, достаточном для удовлетворения нужд Святого Престола и Ватикана", – говорится в заявлении.
Святой Престол - руководящий орган Римско-католической церкви в Ватикане.
Город-государство закупило специальный холодильник для хранения доз вакцины Pfizer-BioNTech.
Вакцинация начнется во второй половине января. При этом приоритетными категориями остаются медики, пенсионеры и персонал, контактирующий с населением.
Папе Франциску - 84 года, еще в молодости ему удалили часть легких по причине болезни, что делает его потенциально уязвимым к коронавирусу. Впрочем, Ватикан не ответил, когда главу католиков вакцинируют.
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