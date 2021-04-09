Решение о приостановке вакцинации этим препаратом остального населения принято из-за сведений о его связи с образованием тромбов.

Власти Португалии рекомендовали использовать вакцину от коронавируса Vaxzevria, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, только для лиц старше 60 лет.

Читайте такжеРегулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca (видео)Решение о приостановке вакцинации этим препаратом остального населения принято из-за сведений о его связи с образованием тромбов, сообщает агентство Lusa.

«Главное управление здравоохранения рекомендует до получения дополнительной информации использовать вакцину от AstraZeneca для лиц старше 60 лет. В настоящее время план вакцинации корректируется, чтобы гарантировать, что все люди будут привиты препаратом, который защищает»,- сказала директор Главного управления здравоохранения Португалии Граса Фрейташ, передает kommersant.

Она отметила, что цель вакцинации — это спасение жизней и предотвращение развития серьезных заболеваний, а добиться этого можно с помощью любой вакцины, получившей одобрение в Португалии.

Коронавирус в Португалии

С начала пандемии COVID-19 выявили более чем у 825 тыс. жителей страны, умерло свыше 16 тыс. человек.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о связи между вакциной и случаями тромбоза. Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь «возможна, но не подтверждена». После этого Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию AstraZeneca.

Перед этим ряд европейский стран приостанавливали использование данной вакцины. Причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая