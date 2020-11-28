Первыми прививки сделают медицинским работникам.

Первые дозы вакцин от нового коронавируса COVID-19 в Великобритании должны появиться с 7 декабря. Первыми в очереди на прививки будут медицинские работники Англии.

Через девять дней до поставки вакцины больницам поступило распоряжение подготовиться к началу вакцинации, пишет ТСН со ссылкой на The Sun.

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The Guardian со ссылкой на источники в Национальной службе здравоохранения пишет, что вакцина будет от компании Pfizer-BionTech, она должна поступить 7, 8 или 9 декабря. Чиновники в Лондоне уверены, что достигнут договоренностей от США и ЕС, чтобы первой вакцину получила именно Великобритания.

В очереди на прививку первыми стоят медработники Национальной службы здравоохранения. Следующими будут работники и жители домов престарелых и уязвимые люди старше 80 лет.

Эксперты отмечают, что вакцину Pfizer из-за специфических условий хранения следует перемещать не более четырех раз, поскольку она рискует стать неэффективной. Соответственно это усложняет транспортировку к домам престарелых. Вакцину будут везти с завода Pfizer в Бельгии в складские центры в Великобритании, а оттуда — в больницы. То есть в этом случае будет два перемещения.

"Нам сказали ждать вакцины 7 декабря и мы планируем начать вакцинацию нашего персонала всю следующую неделю. Вакцину Pfizer, которую мы получим, нельзя будет снова перемещать. Только она попадет к нам, мы должны использовать ее в течение пяти дней, такой срок годности. Изначально планировалось, что вакцина сначала попадет в дома престарелых. Однако из-за условий ее хранения и транспортировки решили на начальном этапе вакцинировать медиков", — сказал в комментарии The Guardian руководитель одной из больниц.

Сроки поставки вакцины от Pfizer зависят от разрешений Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Этот регулятор уже неделю рассматривает документы по регистрации вакцины.

Жителей домов престарелых и британских пенсионеров, скорее всего, будут прививать на следующем этапе вакциной AstraZeneca, которую разработали в Оксфорде и которая также ждет официальную регистрацию. Отличие этой вакцины от Pfizer заключается в том, что ее не нужно замораживать до температуры минус 70-80 градусов. Поэтому транспортировка AstraZeneca будет намного проще.

Напомним, после того, как учитывая последние результаты исследований возник вопрос относительно уровня ее эффективности, вакцину от коронавируса, разработанную учеными Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca, отправили на дополнительную проверку британского Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

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Автор: УНИАН