Великобритания обратилась с просьбой к своему медицинскому регулятору дать оценку вакцине, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca для временных поставок.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
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По оценкам AstraZeneca, до конца декабря Британия может получить первые 4 млн доз.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ставит целью начать развертывание кампании вакцинации до Рождества.
"Мы официально обратились к регулятору с просьбой оценить вакцину Оксфорда / AstraZeneca, чтобы понимать данные и определить, отвечает ли она строгим стандартам безопасности... Это письмо - важный шаг к тому, чтобы начать применять вакцину можно быстрее, как только это будет признано безопасным", - заявил он.
Британский регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) и ранее знакомился с данными об испытаниях вакцины.
Ранее Оксфорд / AstraZeneca обнародовали предварительные результаты об эффективности вакцины, согласно которым при условии введения половины дозы и впоследствии полной дозы ее эффективность может составлять до 90%.
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