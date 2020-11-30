В Москве предложили шведско-британской фармакологической компании сотрудничество, но разоблачили еще одну проблему российской прививки от COVID-19.

На первый взгляд, это предложение России могло быть как насмешкой, так и предложением помощи. Шведско-британская компания AstraZaneca столкнулась с жесткой критикой после сомнительных результатов третьего этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала.

И вдруг Москва выступила с неожиданным предложением: препарат, разработанный совместно с Оксфордским университетом можно усовершенствовать с помощью российского Sputnik V. Такую идею озвучили в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, - пишет Handelsblatt.

"В нынешнем виде вакцина AstraZaneca демонстрирует эффективность на уровне 62% при приеме полной дозы. Когда компания начнет новые клинические испытания, мы предлагаем смешать дозу AstraZaneca с Sputnik V для повышения эффективности", - говорится в сообщении на официальной странице российского института.

Читайте такжеАмериканская вакцина на 100% не допускает тяжелой формы COVID-19Издание напоминает, что Институт эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи стал первым в мире исследовательским центром, который еще летом зарегистрировал свою вакцину от COVID-19. Тогда президент России Владимир Путин лично объявил об одобрении разработки. А чтобы доказать ее эффективность, прививку якобы сделали его дочери.

Российские чиновники говорили о так называемом "моменте спутника", намекая на шок, который вызвал на Западе запуск в космос первого советского аппарата. И теперь вакцина, как когда-то первый спутник, должна якобы доказать превосходство Москвы над западными странами.

Но Sputnik V был утвержден еще до проведения третьего и решающего этапа клинических испытаний. Это происходит сейчас, а тысячи добровольцев получают прививки с интервалом в три недели. Процесс немного затягивается через такую паузу.

Handelsblatt указывает на многочисленные сообщения о заражении коронавирусом тех, кто получил российскую вакцину. Но официальные данные испытаний невероятны. Изначально в Москве говорили об эффективности своей разработки на уровне 90%. Позже конкуренты Pfizer/Biontech и Moderna объявили, что их вакцины эффективны на 95%. Поэтому российские разработчики тоже изменили свои данные, настаивая на более высокой эффективности Sputnik V.

Читайте такжеAssociated Press об "аномалии" Оксфордской вакцины: разработчики объяснили, почему меньшая доза вдруг дала большую защитуНа первый взгляд кажется не понятным, зачем на фоне провозглашенного официально успеха Sputnik V российская сторона вдруг предлагает AstraZeneca сотрудничество. Но одна фраза в объявлении института имени Н. Гамалии разоблачает вероятную проблему российского препарата. Восхваляя его качества и потенциальную пользу для повышения эффективности вакцины AstraZeneca, в институте добавили: "Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации".

В отличие от западных разработок, Sputnik V предназначен лишь для одноразовой прививки. Это означает, что когда антитела исчезнут, использовать вакцину еще раз будет невозможно. Пока клинически не доказано, как долго она сохраняет свое действие и защищает пациентов. В этом может и заключаться одна из причин заинтересованности российского производителя в международном сотрудничестве. Кроме того, у России нет мощностей для массового производства вакцин, чтобы удовлетворить свои потребности. И здесь ей тоже нужна иностранная помощь.

Вакцина Оксфордского университета и AstraZaneca: в чем ее проблема?

23 октября компания AstraZaneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 70%.

Это меньше, чем у кокурентов, объявивших, что их разработки достигли 95%-й эффективности. Однако, все равно вакцина преодолевала порог на уровне 50% эффективности для одобрения правительственными организациями.

Однако, как сообщило издание Nature, результаты килинических испытаний Оксфордской вакцины удивили экспертов. Оказалось, что у добровольцев, которые получили сначала меньшую дозу, а затем полную, появилась лучшая защита от коронавируса, чем у тех, кто получил две полноценные дозы.

В конце концов, в AstraZaneca признали, что одна из групп получила уменьшенную дозу вакцины из-за испытательной ошибки. И поскольку эффективность на уровне 70% была выведена путем сочетания данных двух исследований с разной дозировкой, не понятно, насколько Оксфордская вакцина эффективна на самом деле.

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Перевод: Лесь Дымань