Причиной оказалась производственная ошибка, которая теперь поставила под угрозу все результаты третьего этапа клинических испытаний.

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет признали производственную ошибку, которая поставила под сомнение предварительные результаты клинических испытаний экспериментальной вакцины от COVID-19. Заявление об этом появилась через считанные дни после того, как разработчики заявили о "высокой эффективности" их препарата для борьбы с коронавирусом.

При этом они не объяснили, почему некоторые участники клинических испытаний получили сокращенную первую дозу, - пишет Associated Press.

Читайте такжеNewsweek о вакцинах от COVID-19: Чем Оксфордская прививка отличается от других и почему она важна?Неожиданностью стало то, что у добровольцев, которые получили меньше вакцины, появилась лучшая защита, чем у тех, кому вкололи две полноценные дозы. В AstraZeneca сообщили, что вакцина оказалась на 90% эффективной при меньшей дозировке. А в случае группы, которой вкололи две полноценные дозы, этот показатель был на уровне 62%. Совместив данные, разработчики заявили, что их прививка от COVID-19 эффективна на 70%. Но из-за таких результатов у экспертов появились сомнения.

Результаты клинических испытаний, которые AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали в понедельник, основываются на исследованиях, проведенных в Великобритании и Бразилии. Их целью было установить оптимальную дозировку, проверить безопасность, а также эффективность вещества. Добровольцы приняли различные комбинации и количества вакцины. Их результаты сравнивались с контрольной группой, получавшей прививку от менингита или плацебо.

Прежде чем начать испытания, ученые прописали каждый шаг и то, как результаты нужно оценивать. Любое отступление от протокола могло поставить результаты под сомнение.

Читайте такжеЕврокомиссия одобрила контракт на закупку вакцины ModernaВ новом заявлении Оксфордский университет пояснил, что некоторые ампулы содержали не правильную концентрацию вакцины. Таким образом, некоторые добровольцы получили только половину дозы. В университете также пояснили, что обсудили проблему с регуляторными органами. Стороны договорились закончить последний этап клинических испытаний при участии двух групп добровольцев. Производственная проблема была устранена.

Эксперты говорят, что группа добровольцев, получившая меньшую первую дозу, была относительно небольшой. Поэтому нельзя сказать наверняка, были ли их результаты доказательством эффективности, или это статистическая погрешность. 2741 участник испытаний получил половину первой дозы вакцины от COVID-19. Вторая доза была уже полноценной. А кроме того 8895 человек получили два полноценных укола.

Читайте такжеЭксперт ВОЗ заявил, что коронавирус передался человеку через цепочку животныхЕсть и другой важный фактор: никто из тех, кто получил первую уменьшенную дозу, не был старше 55 лет. У молодых людей, как правило, появляется более сильная иммунная реакция, чем у старших. Это тоже может объяснить, почему в группе с сокращенной дозой данные говорят о более высокой эффективности Оксфордской вакцины от COVID-19.

Экспертов также обеспокоило то, что разработчики решили совместить результаты двух групп, чтобы вывести 70%-ную эффективность препарата.

"Взяли два исследования с использованием различной дозировки и свели их, чтобы получить результат, который не представляет ни одно из этих исследований. Думаю, у многих людей возникли проблемы с этим", - пояснил научный сотрудник программы глобального здоровья в аналитическом центре Chatham House Дэвид Салисбари.

Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань