В компании объяснили это нехваткой сырья из-за более продолжительного, чем ожидалось, налаживания цепочки поставок.

Американская корпорация Pfizer сообщила о снижении вдвое запланированного на этот год объема выпуска вакцины от коронавируса - со 100 млн доз до 50 млн.

Читайте такжеАмериканская вакцина от COVID-19 Moderna дает иммунитет минимум на три месяцаВ компании объяснили это нехваткой сырья из-за более продолжительного, чем ожидалось, налаживания цепочки поставок. «Развертывание производства вакцины подобными темпами является беспрецедентным, - отметила пресс-секретарь компании Эми Роуз.- Мы уже достигли определенного успеха в этом, однако построение цепи поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось». При этом Роуз подчеркнула: «Мы уверены в нашей способности поставить 1,3 млрд доз к концу 2021 года».

Вакцина от коронавируса

На этой неделе Pfizer и немецкая BioNTech получили от британских властей первую лицензию на выпуск вакцины от COVID-19. Заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в минувший понедельник. Первые партии вакцины Pfizer / BioNTech поступят в Великобританию уже в ближайшие дни.

В свою очередь американская Moderna подтвердила планы по производству 20 млн доз своей вакцины до конца этого года, а в первом квартале — еще 100–125 млн доз.

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Автор: УНИАН