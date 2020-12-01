Компании также сообщили, что эффективность их вакцины оценивается в 95%.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса.

Читайте такжеВ США анонсировали старт вакцинации против COVID-19 и назвали условие«Pfizer и BioNTech подали в понедельник, 30 ноября, официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19»,— говорится в сообщении на сайте BioNTech, передает kommersant. Если EMA придет к выводу, что польза вакцины превышает риски, оно разрешит использовать ее до конца 2020 года.

21 ноября Pfizer и BioNTech подали заявку на использование своей вакцины в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, подконтрольно Минздрава США). Компании также сообщили, что эффективность их вакцины оценивается в 95%. Ее эффективность одинакова для всех возрастов, рас и национальностей.

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Автор: УНИАН