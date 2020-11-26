Компания собирается провести новые клинические испытания своей разработки, чтобы выяснить, насколько она эффективна на самом деле.

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет в начале недели объявили, что их вакцина от коронавируса эффективна на 70%. Однако, эксперты заметили "аномалию" в результатах ее испытания.

Ведь в случае группы добровольцев, которые почему-то получили уменьшенную первую дозу вакцины, ее эффективность оказалась значительно выше - до 90%.

Теперь, как пишет Bloomberg, компания AstraZeneca собирается провести дополнительные глобальные испытания своего препарата от COVID-19, чтобы, в конце концов, определить, насколько он эффективен. Об этом изданию сказал исполнительный директор производителя лекарств.

Читайте такжеAssociated Press об "аномалии" Оксфордской вакцины: разработчики объяснили, почему меньшая доза вдруг дала большую защитуНовое испытание вакцины от коронавируса будет запущено вместо того, чтобы расширять процесс, который уже идет в США. Его целью будет оценить меньшую дозировку, которая во время предыдущих исследований почему-то дала лучшую защиту, чем полная доза. Компания признала, что уменьшенную прививку добровольцам вводили из-за ошибки.

"Теперь, когда мы обнаружили, что похоже на лучшую эффективность, мы должны подтвердить это. Поэтому нам нужно дополнительное исследование", - сказал исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.

Он пояснил, что новое международное исследование будет проходить быстрее, "потому что мы знаем, что эффективность высокая, поэтому потребуется меньшее количество пациентов". Сориот не ждет, что Великобритания и Евросоюз дадут разрешение на проведение нового исследования вакцины от COVID-19. Управление продовольствия и медикаментов США не одобрит препарат на основе исследования, проведенного в других странах. Особенно после последних сомнений в результатах. Но одобрение вакцины AstraZeneca в некоторых других странах все еще ожидается до конца года.

Вакцина Оксфордского университета и AstraZaneca: в чем ее проблема?

23 октября компания AstraZaneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 70%.

Это меньше, чем у кокурентов, объявивших, что их разработки достигли 95%-й эффективности. Однако, все равно вакцина преодолевала порог на уровне 50% эффективности для одобрения правительственными организациями.

Однако, как сообщило издание Nature, результаты килинических испытаний Оксфордской вакцины удивили экспертов. Оказалось, что у добровольцев, которые получили сначала меньшую дозу, а затем полную, появилась лучша защита от коронавируса, чем у тех, кто получил две полноценные дозы.

В конце концов, в AstraZaneca признали, что одна из групп получила уменьшенную дозу вакцины из-за испытательной ошибки. И поскольку эффективность на уровне 70% была выведена путем сочетания данных двух исследований с разной дозировкой, не понятно, насколько Оксфордская вакцина эффективна на самом деле.

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Перевод: Лесь Дымань