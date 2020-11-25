По условиям сделки, первоначально ЕС закупит 80 млн доз и сможет запросить еще столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины.

Европейская комиссия (ЕК) одобрила шестой контракт в рамках стратегии Евросоюза по вакцинам против коронавируса.

Читайте такжеЕС купит 160 миллионов доз американской вакцины Moderna от коронавирусаЭто контракт с американской фармацевтической компанией Moderna, его сумма не называется. По условиям сделки, первоначально ЕС закупит 80 млн доз и сможет запросить еще столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины.

«Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 млн доз ее будущей вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцины, и мы работаем над еще одним»,— сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕК создает «один из наиболее полных в мире портфелей вакцин против COVID-19», передает kommersant.

«Безопасная и эффективная вакцина может помочь нам положить конец пандемии и постепенно вернуться к нормальной жизни»,— добавила она.

В сообщении Еврокомиссии отмечено, что Moderna дополнит портфель вакцин, которые будут производиться в Европе.

Вакцина от коронавируса

Ранее были подписаны контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech и Pfizer, CureVac. Такой «диверсифицированный портфель вакцин» сможет обеспечить «хорошую подготовку Европы к вакцинации».

В общей сложности Евросоюз уже договорился о поставках 2 млрд доз вакцины. По данным Reuters, только на закупку вакцин компаний Pfizer-BioNTech и CureVac ЕС может потратить более $10 млрд. Moderna планирует продавать свою вакцину от коронавируса по цене от $25 до $37 за дозу.

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Автор: УНИАН