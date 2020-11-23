Между тем в ВОЗ опасаются, что бедные страны могут стать "штамповочным пунктом" для перепродажи прививок.

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca будет доступна на недоходной основе для стран с низкими и средними доходами. Цены на нее "на всегда" будут такими для развивающегося мира.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что детали условий обеспечения вакциной от COVID-19 бедных стран появились на фоне публикации предварительных результатов третьего этапа испытания разработки AstraZeneca. Правда, надежды на дешевую вакцину приуменьшил глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Он указал на риск возникновения ситуации, в которой бедные страны станут "штамповочным пунктом" для вакцин. При этом он добавил, что все равно понадобится 4,3 миллиарда долларов, чтобы обеспечить честное распределение прививок от коронавируса.

Читайте такжеВ Moderna назвали стоимость одной дозы своей вакцины от коронавирусаВ отличие от вакцины компаний Pfizer/BioNTech, разработка Оксфордского университета и AstraZeneca не требует ультра-холодных хранилищ для хранения. Ее можно держать в обычных холодильниках, в которые обычно кладут и другие профилактические препараты от других болезней по всему миру. На полках таких холодильников оксфордская вакцина может безопасно лежать до шести месяцев.

Также в отличие от разработки Pfizer/BioNTech, препарат AstraZeneca уже участвует в проекте Covax. Это глобальная инициатива, цель которой доставить около 2 миллиардов доз в 92 страны с низкими и средними доходами. При этом стоимость одной дозы должна не превышать три доллара.

Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань