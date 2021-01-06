Пожилая женщина скончалась от инсульта / фото REUTERS

В Италии выясняют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла от инсульта вскоре после вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Читайте такжеСпустя два дня после прививки вакциной Pfizer: в Португалии скончалась медсестраОтмечается, что женщина проживала в доме для пожилых людей в Генуе и получила вакцину 5 января. Впоследствии ее госпитализировали с инсультом, а утром 6 января она скончалась.

Поскольку между вакцинацией и инсультом совсем незначительный интервал времени, причины ее смерти решили тщательно расследовать. В региональном агентстве здравоохранения Лигурии указывают, что пока ничто не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом. 

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Автор: Алина Вишневская