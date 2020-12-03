В правительстве отметили, что партии доз будут поступать в страну постепенно – в течение года.

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо заявила, что вакцинация от COVID-19 в стране будет добровольной и бесплатной.

На первом этапе, который начнется уже со следующего месяца, Минздрав надеется вакцинировать почти 10%, пишет Reuters.

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В первую очередь, прививки будут предлагать лицам в возрасте старше 50 лет с патологиями (например, проблемы с сердцем или легкими), медикам в "красной" зоне, военным и людям в домах престарелых, а также пациентам отделений интенсивной терапии.

Первый этап планируют завершить до февраля или в случае задержек продлят до апреля. Вакцину от COVID-19 можно будет сделать в 1200 специально обустроенных пунктах по всей Португалии.

В правительстве отметили, что партии доз будут поступать в страну постепенно – в течение года.

Во время второго этапа планируют прививать еще 2,7 миллиона граждан, в том числе людей в возрасте от 65 лет. Остальные категории населения вакцинируют уже на третьем этапе.

Португалия намерена закупить 22 миллиона доз вакцины от COVID-19, бюджету это обойдется в 200 миллионов евро. Государство уже подписало необходимые бумаги с потенциальными производителями CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.

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Автор: Яна Ставская