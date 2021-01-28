После препаратов от Pfizer и Moderna большое количество других вакцин могут восполнить пробелы в эффективности, производстве и распространении.

Еще шесть месяцев назад в Северном полушарии длилась битва с первой волной пандемии коронавируса. Тогда все внимание было сосредоточено на вакцинах от COVID-19, которые находились на последнем этапе клинических испытаний. Теперь, когда прошел год после первой вспышки коронавируса, три вакцины получили разрешение на чрезвычайное использование в США, Великобритании и других странах.

Две из них, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, используют новую генетическую технологию на основе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота). А третья, созданный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, использует животный вирус для введения части ДНК коронавируса SARS-CoV-2. Все эти препараты поражают. Но они не смогут эффективно покончить с пандемией, - пишет Scientific American.

Читайте такжеThe Guardian: Фармакологические гиганты не готовы к новой пандемииК счастью существуют сотни других вакцин от COVID-19, которые сейчас еще находятся на этапе разработки, но основанные на новых механизмах действия и могут оказаться более эффективными и дешевыми. А еще их потенциально можно будет легче транспортировать.

"Я убежден, что вирус изменится, и одобрены сейчас вакцины будут не такими эффективными, как хотелось бы", - сказал иммунолог из Имперского колледжа Лондона Денни Альтманн.

Уже сейчас появилось несколько новых штаммов SARS-CoV-2. В частности, в Великобритании и ЮАР были обнаружены более заразные варианты коронавируса. Вакцинолог из Mayo Clinic Грегори Поланд соглашается, что о победе над инфекцией говорить еще рано. Он указывает на тот факт, что ни одна вакцина до сих пор не была использована в рамках программы массовой вакцинации. А мРНК-вакцины вроде тех, которые разработали Pfizer и Moderna, до сих пор не попали на рынок.

"Мы много вещей еще не знаем. Мы понятия не имеем, какие сюрпризы нам устроит вирус, о котором мы знаем всего год. А история вакцинологии, в которой я принимал участие последние 40 лет, достаточно завалена вещами, о которых мы думали, что знаем", - сказал Поланд, который был соавтором обзора вакцин-кандидатов от COVID-19 в медицинском журнале Lancet.

Читайте такжеСкандал в Европе: AstraZeneca предоставит ЕС вдвое меньше доз вакцины от коронавируса (видео)Что будет, если вакцинированный человек все равно заболеет COVID-19? Начнется ли у него еще более тяжелая форма болезни, - феномен, который называют антителозависимым усилением инфекции? Может ли все пойдет по менее драматическому сценарию: вакцинированный человек не заболеет, но сможет заражать других? Это может на самом деле ухудшить пандемию, если вакцинированные люди будут думать, что они в безопасности, и станут бессимптомными носителями. Тем более, что иммунная система многих людей в мире по-разному отреагировала на коронавирус. И реакция на вакцины может тоже отличаться.

"Существует очень много потенциальных ловушек, которые ждут своего часа", - сказал Поланд.

Издание также указывает на логистические трудности в процессе дистрибуции вакцин от Moderna и Pfizer. Ведь препараты от этих компаний нужно хранить при очень низких температурах. В случае продукта Pfizer речь идет о температуре на уровне 70 градусов ниже нуля по Цельсию. А это в разы ниже температура, чем в Антарктиде. Вакцину от Moderna можно хранить при 15 градусах ниже нуля по Цельсию. Но это все равно делает ее недешевым решением, которое не подходит Индии, Африке или бедным и плотно населенным районам в Южной Америке. Пока вакцины будут оставаться неустойчивыми, дорогими и требовательными в транспортировке, до тех пор пандемия будет продолжаться.

Но, как замечает Альтманн, самая большая проблема - это "длительность" эффекта. Как долго привитые люди будут сохранять иммунитет к коронавирусу? Если вакцины будут давать защиту на несколько месяцев, а не лет, тогда за следующие полгода не удастся достичь большого прорыва. Тем более, за это время могут появиться более заразные формы COVID-19.

Читайте такжеFinancial Times: Значение вакцин в уничтожении COVID-19 преувеличеноНо есть и хорошие новости: "второе поколение" вакцин уже разрабатывается учеными. Многие из этих препаратов используют инновационные техники. Существует почти 240 новых вакцин-кандидатов от COVID-19. Scietnific American перечисляет некоторые из них, которые имеют наибольший потенциал.

РНК, которая усиливает сама себя (разработчик: Имперский колледж Лондона)

Подобно уже одобренным мРНК-вакцинам, этот препарат вводит генетический материал коронавируса прямо в человеческие клетки, заставляя тело вырабатывать белки шипов, которыми покрыта поверхность SARS-CoV-2. И как и в случае мРНК-вакцин, разработка Имперского колледжа Лондона несет в себе только генетический материал, а не сам ослабленный вирус. Поэтому она не может усугубить болезнь, если человек все же заболеет после вакцинации.

Уникальность этой вакцины в том, что она модифицирована так, чтобы превращать собственные клетки тела на "фабрики", которые постоянно производят белки шипов. Это означает, что вторая доза для повышения эффекта не нужна. Более того, такую РНК, которая "усиливается самостоятельно", можно дешево и массово производить.

"Я чувствую себя очень взволнованно. Поскольку этот подход может быть таким же революционным, как разработки Pfizer и Moderna, но еще лучше", - сказал Альтманн, который не принимает прямого участия в разработке препарата.

Белковая субъединица (разработчик: Novavax)

Читайте такжеBloomberg: Вакцина от COVID - 19 теперь оружие на войне в УкраинеИсследователи компании Novavax из штата Мэриленд, США, сосредоточились на вводе самих белков из шипов коронавируса (вместо целых частичек вируса или его генетического материала). Они создали вакцину, видоизменив клетки моли, чтобы они производили белки шипов в биореакторах. И этот процесс довольно дешевый. Более того, вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию в обычных холодильниках. Это делает препарат более практичным и облегчает его транспортировку.

Уникальность этой вакцины заключается в том, что она содержит так называемого "помощника" - дополнительный компонент, который усиливает иммунную реакцию. Он сделан из сапонина, соединения, добытого из коры чилийского дерева квиллая мыльная.

"Технология видоизмененного белка была опробована и одобрена в прошлом. Производство отнимает немного больше времени, чем РНК", - пояснил президент Novavax по вопросам исследований и развития Грегори Гленн.

Искусственная белковая наночастица (разработчик: Институт разработки белков, Университет Вашингтона)

Как и Novavax, ученые в Университете Вашингтона взяли белки SARS-CoV-2 за основу. Но вместо того, чтобы вводить целые белки с шипов коронавируса, они использовали его "Ахиллесову пяту" - связывающий домен рецептора, часть белка из шипов, который напрямую цепляется к человеческим клеткам.

Читайте такжеNature: Мутации COVID-19 способны ослабят защитное действие двух вакцинБиохимик Нил Кинг из Института разработки белков Университета Вашингтона создал вакцину на основе сферических "наночастиц", которые по форме похожи на футбольный мяч. Синтетически созданные белки связующего домена рецептора прикреплены к этим наночастицам. По словам Кинга, такая конструкция делает вакцину способной вызвать по меньшей мере в 10 раз более сильную реакцию, чем препараты, которые используют все белки из шипов коронавируса.

"Мы не просто берем имеющиеся белки и немного их изменяем. Мы создаем совершенно новые, чтобы они делали именно то, что нам нужно", - сказал разработчик.

Вакцина Кинга сейчас на ранней стадии испытаний на людях. В случае успеха, вопрос о широком использовании препарата будет рассматриваться в конце года.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что МОЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, сейчас на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Перевод: Лесь Дымань