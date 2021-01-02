Этот штамм был впервые зафиксирован в декабре в Великобритании.

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые зафиксированный в Великобритании, уже выявили в 33 странах.

Читайте такжеВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использованияС распространением этого штамма, который считают более заразным, связывают резкий рост числа случаев COVID-19 в Британии, сообщает Радио Свобода.

Служба здравоохранения заявила, что готовится к росту числа больных COVID-19, также многие другие страны ожидают вспышки заболевания после праздников.

Ученые считают, что новый штамм коронавируса, несмотря на то, что он более заразен, не приводит к большему количеству смертей. Его также считают устойчивым к существующим вакцинам.

Распространение его в 33 странах вызвало беспокойство, что новый штамм может стать доминирующим во многих регионах в ближайшие месяцы.

Мутация коронавируса: что известно

В декабре в Британии выявили новый штамм коронавируса.

Несколько позже стало известно, что в Соединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид SARS-CoV-2.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Британские ученые прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее.

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Автор: Виктория Токарева