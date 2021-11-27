Сейчас уровень иммунизации от коронавируса в стране составляет 91,2% среди взрослого населения.

Власти Южной Кореи рассматривает отмену бесплатного лечения от COVID-19 непривитых граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsis.

Как объясняют в правительстве, принятие такого решения должно повысить уровень иммунизации от коронавируса в стране, который, по последним данным, составляет 79,4% населения и 91,2% среди взрослого населения, но власть отмечает, что "этого недостаточно".

"Это обсуждалось, со стороны правительства будет рассмотрен законодательный аспект и то, как это воспримут граждане. Когда мы соберем это все вместе, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Южной Корее государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения коронавирусом в соответствии с законом о предотвращении инфекционных заболеваний. Так, в среднем на одного пациента тратится примерно 8,3 тыс. долл. США.

Напомним, что ранее соответствующее заявление прозвучало в Сингапуре. Там власть заявила о том, что больше не будет предоставляться бесплатное лечение для инфицированных коронавирусом, которые не привиты от COVID-19.

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Автор: Лидия Селезнева