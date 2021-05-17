Это не помешает этим странам продолжить национальные кампании по вакцинации согласно предварительным планам, считают в ЮНИСЕФ.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) считают, что богатые страны могут выделить более 150 миллионов доз вакцины от коронавируса более бедным государствам без ущерба для собственных программ по вакцинации населения.

Об этом в ЮНИСЕФ заявили в понедельник, 17 мая, передает DW.

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Согласно исследованию британской компании Airfinity, страны Большой семерки (G7) и ЕС могут помочь оживить вакцинацию от коронавируса в мире, предоставив COVAX (глобальная инициатива, направленная на равный доступ к вакцинам от COVID-19) по 20% своих запасов на июнь, июль и август.

При этом, по словам директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, это не помешает этим странам продлить национальные кампании по вакцинации согласно предварительным планам.

"Мы обеспокоены, что смертельная вспышка в Индии может быть предвестником того, что случится, если эти предупреждения останутся без внимания. Количество случаев сильно растет, а системы здравоохранения перегружены в странах вроде Непала, Шри-Ланки и Мальдив, а также в остальной части мира, в частности в Аргентине и Бразилии", - заявили в ЮНИСЕФ.

По оценкам фонда, сейчас у COVAX не хватает около 190 миллионов доз вакцин. Это связано, в частности, со вспышкой коронавируса в Индии, которая должна была произвести и экспортировать большую часть вакцин в рамках COVAX.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической ситуации правительство Индии решило использовать эти препараты для вакцинации собственного населения.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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Автор: Александр Топчий