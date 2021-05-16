Трупы некоторых больных не сжигают, а оставляют в реках.

Индийские власти признали, что тела жертв COVID-19 сбрасывали в реки страны, в частности, в реку Ганг.

Это первое официальное признание такого факта со стороны властей, передает Reuters со ссылкой на письмо чиновника штата Уттар-Прадеш Маноджа Кумара Сингха. Документ разослали руководителям районов.

"Администрация располагает информацией о том, что трупы болевших COVID-19 и другими болезнями бросают в реки, а не утилизируют в соответствии с надлежащими ритуалами. В результате во многих местах из рек извлекают тела", - отметил в письме чиновник.

Читайте такжеИндийские власти игнорировали предупреждения об опасной мутации коронавируса - СМИПо его словам, люди могут прибегать к таким мерам, в частности, из-за нехватки средств на покупку дров для кремации - традиционного для Индии способа захоронения мертвецов.

Чиновник обратился к местным властям, чтобы они боролись с такой практикой, а также пообещал, что правительство штата выделит бедным семьям по 5 тыс. рупий (примерно 68 долл.) на кремацию или захоронение одного умершего.

Кроме того, полиции приказали патрулировать реки, чтобы помешать сбросу тел.

Коронавирусный кризис в Индии

В Индии фиксируют антирекорды по количеству новых заражений коронавирусом. В мегаполисах страны ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить, а цены на погребальные обряды растут.

СМИ сообщали, что тела десятков людей, которые, по предварительным данным, умерли от коронавируса, были выброшены на берег священной в Индии реки Ганг. Некоторые СМИ заявляли о тысячах трупов.

В то же время представитель властей штата Уттар-Прадеш заявлял в субботу, 15 мая, что информация о большом количестве тел в реках ложная. По его словам, периодически из рек вылавливают 10-20 мертвецов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низкого уровня вакцинации и более заразными штаммами вируса.

Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.

ВОЗ назвала "индийский" штамм коронавируса международной угрозой.

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Перевод: Катерина Комолова