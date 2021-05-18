Медики хотят добиться отмены Олимпийских игр / фото REUTERS
Ведущая медицинская организация Японии поддержала призывы отменить Олимпийские игры в Токио из-за пандемии COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
Врачи заявили, что больницы страны переполнены больными коронавирусом.
"Мы настоятельно просим власть убедить МОК в том, что провести Олимпийские игры будет сложно, и добиться решения об отмене игр", - говорится в заявлении, адресованном премьер-министру страны Ёсихидэ Суге.
Читайте такжеЕС увеличил срок хранения вакцины PfizerПетицию с просьбой отменить Олимпийские игры в этом году подписали уже сотни тысяч человек.
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