Следовательно, он традиционно доставит подарки детям по всему миру, отметили в организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заверила, что Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, потому что он имеет иммунитет от коронавирусу.

В этом заверила руководитель технической группы подразделения по чрезвычайным заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, разместив праздничное видеообращение в Twitter.

Керкхове добавила, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мероприятий для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство. Поэтому детям не о чем беспокоиться – сказочный волшебник доставит подарки, потому что защищен от коронавируса.

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"Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус имеет иммунитет от этого вируса. Мы с ним переговорили коротко. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят", – отметила она.

Вместе с тем представительница организации также напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции. Она также призвала детей слушаться родителей и опекунов, лечь рано спать в канун Рождества, чтобы Санта во время своего путешествия по миру доставил всем подарки.

If a child in your life is worried that #SantaClaus 🎅 might not be able to travel and deliver presents 🎁 due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021

Раньше ВОЗ призвала людей отменить некоторые из своих планов на новогодние праздники, чтобы защитить здоровье, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по всему миру.

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