Однако в ВОЗ отметили, что страны должны стремиться к максимальному охвату людей двумя дозами вакцины от коронавируса.

Люди с ослабленной иммунной системой должны получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщила консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передают ООН и Reuters.

Как отметили в Стратегической консультативной группе экспертов (SAGE), людям с ослабленным иммунитетом, а также умеренным и сильным иммунодефицитом следует предложить дополнительную дозу всех одобренных ВОЗ вакцин, поскольку их организм реже адекватно реагирует на вакцинацию после стандартной серии первичных прививок и они имеют высокий риск тяжелого течения болезни COVID-19".

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что человечество прошло почти 60% пути в борьбе с коронавирусом

Эксперты добавили, что люди в возрасте от 60 лет и старше, которые прививались вакцинами Sinovac и Sinopharm, также должны получить третью дозу через один-три месяца после второй прививки. Эксперты ВОЗ объяснили свою рекомендацию опытом Латинской Америки, который показал, что со временем эффективность вакцин уменьшается.

"Воплощая эту рекомендацию, страны должны стремиться к максимальному охвату двумя дозами среди этого населения, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп", - отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее во Всемирной организации здравоохранения признали, что мировая ситуация с COVID-19 до сих пор не находится под контролем. По словам эксперта ВОЗ по борьбе с COVID-19 Марии Ван Керхове, пандемия не заканчивается, хотя многие уже считают, что человечество победило COVID-19.

Керхове рассказала, что в некоторых городах по всему миру переполнены больницы, пациенты гибнут от коронавируса. И пока медицинские учреждения заполняются новыми зараженными, люди на улицах ведут себя так, будто пандемия уже закончилась. Эксперт ВОЗ отметила необходимость вакцинации, ношения масок и соблюдения дистанции.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий