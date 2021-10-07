Организация Объединенных Наций и ее Всемирная организация здравоохранения запустили амбициозный план полной вакцинации 40 процентов населения мира от COVID-19 к концу года и 70 процентов к середине следующего года.
Об этом сообщает The National.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир уже производит достаточно вакцин для достижения этой цели, но донорам необходимо собрать 8 млрд долларов, чтобы вакцинация от COVID-19 стала более доступной в самых бедных странах мира.
План предусматривает равное распределение или обмен доз вакцины между странами, передачу технологий и другие шаги, которые помогут более бедным странам заполучить вакцины и распространить их среди своего населения.
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"Государства-члены должны объединиться и сделать все необходимое для успеха этой стратегии", - сказал Гутерриш.
Генсек ООН призвал США, Китай и другие страны "Большой двадцатки" (G20) собрать наличные деньги, а когда они встретятся в конце октября в Риме "превратить эту стратегию в реальность".
"Успех этого плана требует справедливого распределения", - подчеркнул Гутерриш.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 октября в мире было зарегистрировано более 219 млн случаев коронавирусной болезни и почти 5 млн человек летальных случаев.
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