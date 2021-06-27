Всемирная организация здравоохранения призывает полностью вакцинированных людей продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и практиковать другие меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, поскольку очень заразный штамм "дельта" быстро распространяется по всему миру.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заместительницу гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения Марианджелу Симао.
"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы вакцины. Им все еще нужно защищаться", - заявила Симао.
По ее словам, лишь вакцина не остановит передачу вируса и люди должны продолжать постоянно использовать маски, находиться в проветриваемых помещениях, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей.
"Это все еще остается чрезвычайно важным, даже если вы привиты, потому что вирус до сих пор циркулирует среди людей", - отметила эксперт.
Кроме того, в ВОЗ просят привитых людей и в дальнейшем быть осторожными, поскольку значительная часть мира остается не вакцинированной, а очень заразные штаммы, такие как "дельта", распространяются во многих странах, вызывая вспышки заболевания.
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