В организации отмечают, что значительная часть мира до сих пор не вакцинирована, а очень заразные штаммы быстро распространяются.

Всемирная организация здравоохранения призывает полностью вакцинированных людей продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и практиковать другие меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, поскольку очень заразный штамм "дельта" быстро распространяется по всему миру.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заместительницу гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения Марианджелу Симао.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы вакцины. Им все еще нужно защищаться", - заявила Симао.

По ее словам, лишь вакцина не остановит передачу вируса и люди должны продолжать постоянно использовать маски, находиться в проветриваемых помещениях, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей.

"Это все еще остается чрезвычайно важным, даже если вы привиты, потому что вирус до сих пор циркулирует среди людей", - отметила эксперт.

Кроме того, в ВОЗ просят привитых людей и в дальнейшем быть осторожными, поскольку значительная часть мира остается не вакцинированной, а очень заразные штаммы, такие как "дельта", распространяются во многих странах, вызывая вспышки заболевания.

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Перевод: Катерина Комолова