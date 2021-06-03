Там отметили, что в настоящее время таких штаммов коронавируса нет.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к имеющимся вакцинам штаммов коронавируса.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие-то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Перед этим в ВОЗ дали штаммам коронавируса новые официальные имена. Организация сделала это, чтобы не было притеснений и стигматизации стран, откуда распространяются новые штаммы, потому что цифровое название штамма не использует ни пресса, ни общественность. Итак отныне так называемый британский штамм назвали альфой, южноафриканский - бетой, бразильский - гаммой.

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Автор: Ирина Погорелая