В ВОЗ отметили, что из пандемии Европу можно вывести с помощью увеличения производства вакцины от коронавируса и справедливого ее распределения.

За последние две недели рост заболеваемости COVID-19 составляет более 10% в 33 странах мира. По прогнозам экспертов, к 1 декабря количество летальных исходов в Европе вырастет на 236 тыс.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале.

"Резкий рост случаев заболевания наблюдается на Балканах, Кавказе и в республиках Центральной Азии. В ряде стран Европы и Центральной Азии больницы вновь переполнены, и растет смертность, связанная с коронавирусом", - заявил председатель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге.

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По его словам, в настоящее время три основных направления могут вывести Европейский регион из пандемии: увеличение производства вакцин, их справедливое распределение и стимулирование спроса на них.

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Автор: Ирина Погорелая