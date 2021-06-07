В частности, разрешена работа кафе и ресторанов после полуночи, а люди с отрицательными COVID-тестами или вакцинированные могут свободно собираться на массовые мероприятия.

Кабинет министров принял решение о смягчение противоэпидемических ограничений в Украине.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 2 июня 2021 года № 583 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236", обнародованном на Правительственном портале.

Согласно документу, разрешается проведение массовых мероприятий, в частности, в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории на открытом воздухе, или наполненности залов свыше две трети мест в каждом зале, если людей размещают с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом.

Указанные ограничения не применяются при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу, которое проведено не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Читайте такжеВ Украине вакцинированные от COVID-19 лица могут получить международное свидетельство о вакцинации - МинздравТакже разрешено прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов свыше две трети мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Кроме того, принятые изменения исключают пункт, согласно которому запрещалась работа кафе и ресторанов, других субъектов хозяйствования по оказанию услуг общественного питания после 24 и до 7 часов.

Отмечается, что "зеленый" уровень эпидемической опасности, позволяющий пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения, устанавливается в случае достижения таких признаков эпидопасности на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена) - менее 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестирований в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 300;

на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки обнаружили 535 новых случаев COVID-19 среди них - 30 детей и 61 медработник. 1 743 пациентов выздоровели, а 33 - умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 601 человека.

В целом от начала пандемии в Украине зафиксировали 2 215 052 случая заражения коронавирусом. Из них 51 215 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 094 971 человек выздоровел.

Согласно решению правительства, до 30 июня 2021 года в Украине действует адаптивный карантин.

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Автор: Леся Лещенко