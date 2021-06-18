На сегодня вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna распространяются по всей территории Великобритании.

Служба здравоохранения Великобритании открывает вакцинацию от COVID-19 для всех старше 18 лет. Таким образом страна планирует ускорить темпы вакцинации населения.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Борис Джонсон отсрочил полный выход Британии из локдауна до 19 июля из-за увеличения количества случаев коронавируса, но также объявил планы об ускорении темпов вакцинации, пообещав дать каждому взрослому первую дозу до выхода из локдауна.

"Предложить всем взрослым укол менее чем через 200 дней после запуска программы - одно из крупнейших коллективных достижений нашей страны, как и спасение более 14 тысяч жизней", - сказал он, ссылаясь на оценки общественного здравоохранения Британии влияния вакцин.

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Там первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 42 миллионов человек, 80% взрослых, тогда как более чем половина получили оба укола.

Органы здравоохранения Великобритании, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии проводят собственные кампании по вакцинации. Уэльс и Северная Ирландия уже сделали вакцины доступными для любого взрослого человека, в то время как Шотландия предлагает их каждому старше 30 лет.

Вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna распространяются по всей территории Великобритании.

Вакцинация от коронавируса в Британии: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко