В исследовании немецких биологов приняли участие 216 человек.

Cмешанная вакцинация от коронавируса с помощью векторной и мРНК-вакцин может показать более высокую эффективность, чем традиционная вакцинация препаратом одного типа.

К такому выводу пришли ученые Саарского университета. Результаты их исследования пока что опубликованы как препринт научной публикации на сайте medrxiv.org.

В исследовании приняли участие 216 человек – им делали прививки векторной вакциной AstraZeneca, а также мРНК вакцинами Pfizer и Moderna.

97 человек получили смешанную иммунизацию – сначала дозу векторной вакцины, а затем дозу мРНК вакцины. 55 человек получили две дозы векторной вакцины, 64 человека - две дозы мРНК-вакцины.

Исследовав образцы крови испытуемых, ученые пришли к выводу, что у группы со смешанной схемой вакцинации иммунный ответ был выражен гораздо сильнее, чем у любой из групп с обычной схемой.

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Это не первое исследование, которое приходит к подобным результатам. В некоторых европейских странах уже разрешено использовать смешанные схемы вакинации.

Так, итальянский регулятор разрешил смешивать вакцины от коронавируса от AstraZeneca с Pfizer и Moderna. Ранее смешанную вакцинацию решили испытать в Канаде.

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Автор: Дмитрий Захаров