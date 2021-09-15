Рекордно высока и смертность от коронавируса. В частности, жертвами болезни за сутки стали 276 человек.

В популярной среди украинских туристов стране - Турции зафиксирован самый высокий уровень заболевания коронавирусом за последние четыре месяца.

За последние сутки, 14 сентября, в стране выявили почти 28 тыс. новых случаев коронавируса. Этот показатель самый высокий с мая.

Рекордно высока и смертность от коронавируса. В частности, жертвами болезни за сутки стали 276 человек.

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Эпидситуация в стране начала ухудшаться с середины июля, когда в Турции в разгар туристического сезона отменили большинство карантинных ограничений. Сейчас ситуацию исправить не может даже активная кампания вакцинации, хотя в Турции по крайней мере одну прививку получили более 80% населения.

Между тем, 8 сентября стало известно, что в стране зафиксировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "Мю". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. При этом он отметил, что варианты коронавируса "Дельта" и "Дельта плюс" наиболее распространены в стране. Также министр добавил, что власти возлагают надежду на вакцинацию, которая позволит не прибегнуть к локдауну.

Кроме этого, турецкие отели начали предоставлять скидки туристам, которые полностью привиты от COVID-19 или получили хотя бы одну дозу препарата. Кампания скидок началась в отелях Каппадокии, и в настоящее время распространилась на другие туристические регионы.

Автор: Ирина Погорелая