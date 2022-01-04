В стране более 83% взрослых получили две дозы вакцины.

В Турции определенной группе людей предлагают пятую бустерную дозу вакцины против коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет Daily Sabah.

Люди, которые получили две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech минимум три месяца назад, смогут записаться на прививку пятой дозой.

Они могут прививаться вакцинами Sinovac, BioNTech или отечественной вакциной Turkovac.

Читайте такжеИзраильские торговые центры решили не придерживаться "зеленого стандарта" по вакцинацииОтмечается, что в Турции более 83% взрослых уже получили две дозы вакцины против COVID-19, а 91,6% - одну.

По данным министерства, количество уколов, введенных в стране, превысило 1,3 миллиона доз.

Ранее сообщалось, что первые случаи заболевания людей новым штаммом коронавируса обнаружили в Турции в декабре 2021 года.

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