Сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов.
Сестрам Элизабет и Мэри – год и четыре месяца. Они родились соединенными в области позвоночника и таза.
Девочек привезли в Турцию семь месяцев назад. Все это время врачи проводили исследования и готовились к операции.
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Как говорится в сюжете ТСН, большую часть жизни Элизабет и Мэри привыкли быть постоянно вместе. Однако сейчас смогут поехать домой в отдельных креслах. Их мама вспоминает, что врачи сразу не сообщили, что близнецы соединены.
Родители Элизабет и Мэри уверены, что их дочери испытывали безумный дискомфорт. Следовательно, нашли медиков, которые помогли бы малышам - согласились врачи из Турции.
Сложное хирургическое вмешательство турецкие медики планировали с помощью 3D-моделей. Все прошло успешно.
Отец девочек уже размышляет о будущем дочерей. Хочет, чтобы они помогали детям в родном Камеруне. Сами же Элизабет и Мэри сделали то, что не могли все это время. Как только выздоровели, Мэри начала петь и ползать, а Элизабет - танцевать и говорить.