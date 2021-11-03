Маленькие Элизабет и Мэри родились в Камеруне, соединенными в зоне поясницы.

Сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов.

Сестрам Элизабет и Мэри – год и четыре месяца. Они родились соединенными в области позвоночника и таза.

Девочек привезли в Турцию семь месяцев назад. Все это время врачи проводили исследования и готовились к операции.

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Как говорится в сюжете ТСН, большую часть жизни Элизабет и Мэри привыкли быть постоянно вместе. Однако сейчас смогут поехать домой в отдельных креслах. Их мама вспоминает, что врачи сразу не сообщили, что близнецы соединены.

Родители Элизабет и Мэри уверены, что их дочери испытывали безумный дискомфорт. Следовательно, нашли медиков, которые помогли бы малышам - согласились врачи из Турции.

Сложное хирургическое вмешательство турецкие медики планировали с помощью 3D-моделей. Все прошло успешно.

Отец девочек уже размышляет о будущем дочерей. Хочет, чтобы они помогали детям в родном Камеруне. Сами же Элизабет и Мэри сделали то, что не могли все это время. Как только выздоровели, Мэри начала петь и ползать, а Элизабет - танцевать и говорить.

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Автор: Виктория Гордиенко