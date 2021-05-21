Республиканцы отметили, что еще в 2017 году американские дипломаты в Китае сообщали о проведении в лаборатории в Ухане опасных исследований коронавирусов.

Республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о наличии «существенных косвенных доказательств» лабораторного происхождения коронавируса в Китае.

Как сообщает Fox News со ссылкой на их доклад, члены комитета призвали правительство США оказать давление на Китай для проведения исследования возникновения вируса.

«Значительные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии»,— говорится в докладе.

Читайте такжеКоронапосредник: ученые ВОЗ и Китая назвали возможные сценарии передачи COVID-19 человекуРеспубликанцы отметили, что еще в 2017 году американские дипломаты в Китае сообщали о проведении в лаборатории в Ухане опасных исследований коронавирусов без соблюдения необходимых норм безопасности. Также в докладе говорится, что в 2019 году у нескольких сотрудников лаборатории были симптомы, похожие на последствия COVID-19, и упоминается причастность китайских военных к институту в Ухане. При этом доказательств естественного происхождения вируса мало.

Происхождение коронавируса

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении вируса после поездки экспертов организации в Ухань в марте. Они не смогли установить источник коронавируса, но наиболее вероятной версией называется передача вируса человеку от летучих мышей через промежуточное животное.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не удовлетворены исследованием Всемирной организации здравоохранения о распространении коронавируса в мире, и призвал продолжить работу.

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Автор: Ирина Погорелая