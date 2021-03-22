В ВОЗ считают, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, скорее всего, был промежуточный переносчик вируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, которые используют в качестве пищи, меха или для средств народной медицины.

Читайте такжеАнтитела к коронавирусу есть менее чем у 10% населения мира - ВОЗКак сообщает агентство Bloomberg, международная группа экспертов ВОЗ с начала года расследовала происхождение вируса в китайском городе Ухань. Доклад об итогах расследования ожидается на этой неделе. Агентство допускает, что скорее всего, этот отчет будет далеко не окончательным, поскольку запланированы дополнительные исследования, в том числе за пределами Китая.

По данным агентства, эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. Они считают, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, скорее всего, был еще промежуточный переносчик вируса. Ученые сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении COVID-19 из-за утечки из лаборатории.

В начале января эксперты из нескольких стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, прибыли в китайский город Ухань. Там в конце 2019 года был выявлен первый случай заражения COVID-19. ООН выразила доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение COVID-19.

Появление коронавируса в Китае

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившиеся пандемией.

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в конце января. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавирус.

Позже власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса. Также они заявили, что специалисты смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования.

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Автор: Ирина Погорелая