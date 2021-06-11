Еще 10 млн доз будет распространено, но с оговоркой правительственной организации, что она не может гарантировать, что при их производстве были соблюдены необходимые правила.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило о необходимости выбросить почти 60 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Причиной решения называют возможное загрязнение вакцин.

Эти дозы были произведены на фармацевтическом заводе в городе Балтимор, где ранее произошло загрязнение ингредиентов вакцин, после чего работа предприятия была прекращена.

Еще 10 млн доз будет распространено, но с оговоркой правительственной организации, что она не может гарантировать, что при их производстве были соблюдены необходимые правила.

Читайте такжеБайден подтвердил, что США передадут другим странам 500 миллионов доз вакциныРешение выбросить значительное количество вакцин может повлиять на планы администрации США предоставить другим странам 500 тыс. вакцин, передает Голос Америки со ссылкой на The Hill.

Ранее издание The New York Times сообщило, что FDA согласовало продолжить срок использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson на 6 недель. Это решение было принято перед тем, как миллионы доз могли исчерпать срок использования. В издании отметили, что местные власти в США не сумели использовать запасы вакцины.

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Автор: Ирина Погорелая