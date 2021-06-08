Задержка в отгрузках заставила власти штатов искать срочную замену препарату Johnson & Johnson, после чего повторные заказы сделаны не были.

Руководство региональных департаментов здравоохранения и ряда больниц США пытаются решить, как успеть использовать несколько миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson до истечения срока их хранения.

Он закончится в конце этого месяца, передает The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, запасы вакцин образовались после апрельского решения компании приостановить отгрузку препарата для дополнительного изучения информации о том, что он может вызывать тромбоз. Задержка в отгрузках заставила власти штатов искать срочную замену препарату Johnson & Johnson, после чего повторные заказы сделаны не были.

По информации WSJ, полученной от американских больниц, сроки хранения имеющихся сейчас вакцин Pfizer и Moderna истекают в конце лета, однако больше всего на складах скопилось препарата от Johnson & Johnson. Только в Филадельфии оказалось 42 тыс. доз вакцины этой компании, срок хранения которых истекает в июне, эту информацию газете подтвердили в местной мэрии. Многотысячные запасы также лежат в таких штатах, как Пенсильвания, Западная Виргиния, Оклахома и Арканзас.

Читайте такжеВ Израиле разрешат не носить маски в помещенияхПо данным Центра по контролю за заболеваниями, лишь половина из произведенных 21 млн доз вакцины Johnson & Johnson была использована к этому времени - по сравнению с 83% вакцин Moderna и Pfizer. Издание отмечает, что ситуация с вакцинами Johnson & Johnson усугубляется еще и тем, что сейчас темпы вакцинации в США начали снижаться, что заставляет власти США предлагать различные программы по стимулированию прививок, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая