В CDC уточнили, что рекомендации были обновлены, в том числе, из-за быстрого распространения штамма "Омикрона".

В США Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сократил рекомендуемый срок самоизоляции при заражении коронавирусом с 10 дней до 5 суток.

Как сообщается на сайте CDC, изменения были введены после того, как выяснилось, что в большинстве случаев передача коронавируса происходит на ранней стадии заболевания: как правило, за один - два дня до появления симптомов и через два - три дня после.

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"Учитывая то, что мы сейчас знаем о COVID-19 и вариант, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции из 10 дней для людей с COVID-19 до 5 дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим 5-дневным ношением маски в присутствии других", - говорится в решении.

При этом директор CDC Рошель Валенски уточнила, что рекомендации были обновлены, в том числе, из-за быстрого распространения "Омикрона".

"Эти обновления гарантируют, что люди могут безопасно продолжать свою повседневную жизнь. Профилактика - наш лучший вариант: сделайте прививку, сделайте усиленную вакцинацию, наденьте маску", - указала она.

Ранее в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

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