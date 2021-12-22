В ВОЗ отметили, что самое важное, что можно сделать для борьбы с новым вариантом коронавируса - это привиться.

На основании имеющихся данных считать течение нового штамма коронавируса "Омикрон" более мягким по сравнению с предыдущими вариантами неразумно, поэтому все системы здравоохранения в мире будут испытывать повышенную нагрузку по мере роста числа заболевших.

Об этом сказал главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Би-би-си.

Между тем ВОЗ не поддерживает широкомасштабную изоляцию из-за экономических последствий и ее влияния на психическое здоровье.

Специалист ВОЗ по общественному здоровью, доктор Маргарет Харрис заявила, что самое важное, что можно сделать для борьбы с новым вариантом коронавируса - это привиться.

Читайте также"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни": ВОЗ советует пересмотреть планы на праздникиОна выразила надежду на то, что вакцины действительно защищают, в том числе уязвимые категории, от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Харрис отметила, что карантины работают в качестве предупредительной меры, но оказывают большое влияние на бизнес и на психическое здоровье людей. Но, по ее словам, иногда наступает момент, когда больницы перегружены и у властей нет других вариантов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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