Ученые утверждают, что вакцинированные люди с инфекциями варианта "Дельта" имеют в носу и горле столько же вируса, сколько не вакцинированные люди, и могут распространять его, хотя и реже.

Штамм коронавируса "Дельта"значительно заразнее, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса.

Об этом говорится во внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, пишет "The Washington Post" со ссылкой на копию презентации.

Так, доктор Рошель П. Валенски, директор агентства, признал, что вакцинированные люди с инфекциями варианта "Дельта" имеют в носу и горле столько же вируса, сколько не вакцинированные люди, и тоже могут распространять его, хотя и реже.

Доктор Валенски назвала передачу вируса от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

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Внутренний документ дает более широкий и мрачный взгляд на этот штамм. Вариант "Дельта" передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу. И, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (C.D.C.) выражают тревогу из-за распространения штамма "Дельта" в США и отмечают, что ближайший шаг для ученых – "признать, что война с вирусом изменилась".

Согласно одному из недавних исследований, количество вируса у человека, инфицированного Delta, в тысячу раз больше, чем у людей, инфицированных исходной версии вируса, отмечает "The New York Times".

В документе C.D.C. отмечается, что при заражении вариантом Delta количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Alpha, который также очень заразен. Выводы предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми.

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Автор: Виктория Гордиенко