Эксперты ожидают, что этот штамм быстро одержит верх над другими вариантами и станет в ближайшие месяцы доминирующей разновидностью.

Штамм "дельта" коронавирусной инфекции COVID-19 может стать доминирующим в мире. Однако у экспертов пока нет полной ясности в том, почему этот вариант есть в одних странах, а в других его нет.

Об этом говорится в свежем еженедельном обзоре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Ожидается, что он быстро одержит верх над другими вариантами и станет в грядущие месяцы доминирующей разновидностью (коронавируса.-ред.)", - отмечается в документе.

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях. При этом в некоторых крупных странах на этот штамм приходится три четверти выявляемых случаев COVID-19. В числе таких стран - Австралия, Бангладеш, Ботсвана, Великобритания, Китай, Дания, Индия, Индонезия, Израиль, Португалия, Сингапур, ЮАР и Россия.

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Вариант коронавируса "альфа", впервые выявленный в Британии, зарегистрирован на 180 территориях. Тип "бета", изначально зарегистрированный в Южной Африке, выявлен на 130 территориях. Штамм "гамма", впервые зафиксированный в Бразилии, зафиксирован на 78 территориях.

За неделю в мире выявлено 3,4 млн случаев COVID-19 — на 12% больше, чем на предшествующей неделе. При сохранении нынешней тенденции за следующие три недели общее число диагностированных случаев COVID-19 за время пандемии превысит отметку в 200 млн, прогнозируют в ВОЗ.

Рост заболеваемости обусловлен распространением более заразных вариантов вируса, ослаблением ограничений, возросшей социальной активностью и значительным числом невакцинированных людей. Число летальных исходов от коронавируса за последние две недели держится на отметке 57 тыс., после более чем двух месяцев устойчивого снижения смертности, передает kommersant.

Перед этим глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее дельта-варианта. По его мнению, мир не справляется с пандемией. Для победы нужно привить 70% населения каждой страны.

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Автор: Ирина Погорелая