Так, за сутки более 1 миллиона американцев подхватили коронавирус.

За минувшие сутки в США обнаружили более 1 миллиона новых инфицированных коронавирусом. На сегодня это мировой рекорд за все время пандемии COVID-19.

Так, по данными Университета Джона Хопкинса, за сутки в США обнаружили 1 083 948 новых больных, при этом умерли 1693 инфицированных, пишет Bloomberg.

Отмечается, что эти цифры почти вдвое превышают предыдущий американский рекорд (590 тысяч случаев за сутки) и являются самым высоким показателем суточной заболеваемости среди всех стран мира с начала пандемии.

Отметим, население США сейчас составляет около 330 млн человек.

Журналисты пишут, что официальные цифры заболеваемости "подняла до стратосферы" вспышка штамма "Омикрон". Однако реальная заболеваемость может быть выше, ведь американцы делают еще и тесты на коронавирус дома, не всегда сообщая о результатах власти. При этом не исключается, что на рекордный показатель могли повлиять задержки с публикацией результатов тестов на праздники.

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Вместе с тем эксперты отмечают, что пока не наблюдается стремительного роста смертности.

В целом за время пандемии в США выявлено более 56 млн инфицированных коронавирусом, от вызванных им заболеваний в стране умерли более 827 тыс. лиц. По данным авторитетной американской клиники Мейо, в США на сегодня до 18% тестов на COVID-19 дают положительный результат, в Нью-Йорке этот показатель достиг 33%.

Как показывают исследования, Омикрон распространяется быстрее за другие штаммы, но вызывает более легкие симптомы.

Напомним, резкий рост заболеваемости в США в декабре 2021 года привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполнению больниц и нарушению цепочек поставок.

Как писал УНИАН, в США штамм "Омикрон" так же вызвал рекордную госпитализацию детей, преимущественно не вакцинированных.

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