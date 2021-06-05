Почти треть госпитализированных детей попала в отделения интенсивной терапии, а 4,9% нуждались в аппаратах ИВЛ.

В США подростков просят как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Проблема в том, что госпитализировать с этим диагнозом стали больше детей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), новые данные исследователей агентства показали, что каждому третьему подростку, который заболел на COVID-19 в начале этого года, нужна была госпитализация, пишет Reuters.

Директор CDC Рошель Валенски выразила обеспокоенность по этому поводу. Она отметила, что в некоторых случаях подросткам нужна искусственная вентиляция легких.

"Я глубоко обеспокоена количеством госпитализированных подростков и расстроена количеством подростков, которым требовалось лечение в отделениях интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких", - заявила Валенски.

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В отчете CDC говорится, что уровень госпитализации из-за COVID-19 в США значительно увеличился среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из 204 подростков, госпитализированных с 1 января по 31 марта, 31,4% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и около 5% нуждались в ИВЛ.

Валенски отметила, что этих страданий можно было бы избежать, если бы дети прошли вакцинацию.

"Увеличение количества госпитализаций среди людей в возрасте от 12 до 17 лет может быть связано с увеличением числа более заразных вариантов коронавируса, большим количеством детей, которые возвращаются в школы и другие виды деятельности в помещениях, а также с изменением физического дистанцирования, ношение масок и других профилактических действий", - считают исследователи американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает CNN.

Напомним, в Евросоюзе начинают вакцинировать подростков от коронавируса. Пройти вакцинацию могут дети от 12 лет.

Между тем британские эксперты в сфере здравоохранения призывают не спешить с вакцинацией несовершеннолетних от коронавируса.

"Дети в определенной степени передают COVID-19, однако сами редко серьезно страдают от этого заболевания. Если вы предложите им вакцины, вы подвергнете их риску из-за возможных побочных эффектов", - объясняет профессор Адам Финн из Бристольского университета.

Заметим, что уже два производителя вакцин от коронавируса, в частности Moderna и Pfizer и BioNTech, объявили об успешных результатах испытаний своего препарата на подростках. Сейчас разработчики испытывают свои препараты на детях от шести месяцев до 11 лет.

А сегодня стало известно, что в Китае вакцину Sinovac, которую используют в Украине и недавно одобрили в ВОЗ, разрешили вводить детям и подросткам. Предварительные результаты клинических испытаний показали, что вакцина может вызывать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

Коронавирус в США: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко