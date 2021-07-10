На сегодня уже 19 штатов США полностью легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях.

В США намерены провести встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В ходе нее Белый дом планирует обсудить ослабление ограничений на употребление каннабиса спортсменами.

Как пишет Financial Times, указано, что запрос на встречу от представителей президента США Джо Байдена поступил через неделю после того, как американскую бегунью Шакарри Ричардсон дисквалифицировали из Олимпиады в Токио.

Отметим, что у спортсменки в крови обнаружили следы марихуаны. Это вещество по-прежнему запрещено в некоторых элитных видах спорта в соответствии с правилами WADA.

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Ричардсон была фаворитом в забеге на 100 м среди женщин.

"Ее отстранение вызвало негативную реакцию со стороны политиков и американской общественности из-за того, что некоторые считают политикой, несовместимой с современным законодательством США", - пишет издание.

При этом по состоянию на сейчас 19 штатов США полностью легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях.

Петицию о том, чтобы Ричардсон вернули в состав американской сборной подписало свыше 560 тысяч человек. Представители Антидопингового агентства США также выразили разочарование из-за отстранения Ричардсон. В ведомстве подчеркивают, что правила WADA "в отношении марихуаны" должны измениться.

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Автор: Виктория Гордиенко