Употребление марихуаны разрешили в рекреационных целях для людей от 21 лет и старше.

В американском штате Нью-Йорк легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях для людей от 21 лет и старше.

Об этом сообщает Axios.

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Законопроект был принят Сенатом, 40 голосами “за” и 23 “против”, а затем он был одобрен 100 голосами “за” и 49 голосами “против” в Ассамблее.

Ожидается, что штат будет собирать около 350 миллионов долларов в год в виде налогов, а недавно легализована отрасль может создать от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что он с нетерпением ждет возможности подписать этот закон.

После подписания Нью-Йорк станет 15-м штатом, который легализовал употребление марихуаны в рекреационных целях.

My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021

Как сообщает CNBC, закон позволит хранить до 3 унций (85 грамм) марихуаны и 24 унции (680 грамм) концентрата марихуаны, а также вырастить до шести растений в домашних условиях. Если законопроект будет подписан, легализация вступит в силу немедленно, но не ожидается, что законные продажи начнутся через год или два.

Нижняя палата Конгресса Мексики одобрила проект закона, который отменяет уголовную ответственность за использование каннабиса в рекреационных, медицинских и научных целях, что еще на шаг приблизит страну к созданию одного из крупнейших в мире рынков сбыта марихуаны.

Отметим, что в июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением.

В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США.

Напомним, что на начало ноября 2020 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли следующие штаты США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Мичиган, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота.

Легализация марихуаны: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко