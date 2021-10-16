"Доза-усилитель" вакцины J & J одобрена для американцев старше 18 лет.

Консультативный совет федерального Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно одобрил применение вакцины компании Johnson & Johnson для ревакцинации против COVID-19.

Как передает "Голос Америки", "доза-усилитель" вакцины J & J одобрена для американцев старше 18 лет, при условии, что ее вкалывают не ранее чем через два месяца после первой дозы вакцины.

Ранее американские СМИ сообщали о результатах исследования, которое указало, что для людей, привитых однодозовой вакциной J & J, более эффективной для усиления иммунитета могла бы быть прививка вакцинами-усилителями производства Pfizer, Moderna, а не повторная прививка вакциной J & J.

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В прошлом месяце в США была официально одобрена "доза-усилитель" вакцины Pfizer/BioNTech. 14 октября консультативный совет FDA также единогласно поддержал ревакцинацию препаратом Moderna для американцев в возрасте 65 лет и старше, и тех, кто находится в группе повышенного риска из-за возможных осложнений от COVID-19, или же рискует заболеть из-за особенности своей профессии.

Как сообщал УНИАН, вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson зарегистрировали в США в феврале 2021 года. В отличие от дводозовых вакцин, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, вакцина Johnson & Johnson имеет только один компонент, ее можно хранить в обычном холодильнике, поэтому ее легче распространять.

Массовая вакцинация против COVID-19 началась в США в декабре 2020 года.

25 сентября 2021 года в Соединенных Штатах началась кампания по дополнительной вакцинации - третьей дозой.

В сентябре президент США Джо Байден подписал распоряжение о расширении масштабов вакцинации против COVID-19. Новые правила коснутся, в том числе, федеральных служащих, медперсонал и сотрудников крупных компаний.

В США около 77% населения, людей от 12 лет и старше, в настоящее время получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Татьяна Герасименко