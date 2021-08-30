В Вашингтоне подтвердили поддержу Украине.

США доставили в Украину уже вторую партию вакцин от коронавируса. Всего Киев получил от Вашингтона около 2,2 миллиона доз.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter

"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашей программы. На сегодняшний день количество вакцин, отправленных в Украину, приближается к отметке 2,2 миллиона доз", - говорится в сообщении.

По его словам, данное решение лишь подтверждает приверженность Вашингтона победе над пандемией и помощи Киеву.

Читайте такжеУкраина расторгнет контракт по поставкам вакцин Covishield и NovavaxСтоит отметить, что в предыдущая поставка вакцин в Украину была еще в апреле этого года.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной по лицензии Институтом сыворотки крови в Индии; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что до конца года Украина должна получить еще 17 миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Автор: Анастасия Горбачева