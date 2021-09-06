А все благодаря запрету ментоловых сигарет. Эксперты обнаружили, что отказ от их производства приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году.

Из-за своего охлаждающего ароматизатора, который уменьшает резкость табачного дыма и подавляет кашель, ментоловые сигареты пользуются спросом у курильщиков. В связи с этим возникает опасная иллюзия, что сигареты с ментолом безопаснее, чем обычные.

Как пишет BMJ, в прошлом году Американская академия педиатрии США обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием запретить ментоловые сигареты из-за того, что они имеют повышенный спрос у детей и подростков.

В FDA сообщили, что смогут это реализовать, если эффективность запрета будет научно подтверждена.

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Чтобы предоставить эти доказательства, ученые Мичиганского университета создали имитационную модель современных тенденций в потреблении различных видов сигарет. Они разработали гипотетический сценарий запрета ментоловых сигарет начиная с 2021 года, основываясь на экспертной оценке потенциального влияния курения на здоровье населения. Затем исследователи сравнили разницу между смертностью и совокупным числом потерянных лет жизни до 2060 года в случае введения запрета и в случае его отсутствия.

В результате эксперты обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Количество смертей среди курильщиков снизится примерно на 5%, а количество потерянных лет – на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты спасут не менее 650 тысяч жизней американцев.

"Результаты свидетельствуют, что запрет на ментол будет способствовать отказу от курения, или переходу к более безопасным продуктам", – отметили ученые.

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Автор: Виктория Гордиенко