В 2009 году в США появился законопроект, по которому ментол в сигаретах должен был быть запрещён. Однако он так и не был реализован.

Новое исследование показало, что с 1980 по 2018-е годы сигареты с ментолом в США привлекли дополнительно 10 млн курильщиков. Это одна из причин того, почему данный вкус начал запрещаться во многих странах мира.

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Как пишет Medikforum, американские ученые опубликовали в четверг в журнале Tobacco Control результаты исследования, оказавшегося первым в таком роде. Оно показало, что за 38 лет любителями сигарет с ментолом стали дополнительно 10 млн жителей США. По расчётам исследователей, эти сигареты также стали причиной 378 000 дополнительных смертей и ещё 3 млн лет жизни, потерянных за период в 38 лет.

Напомним, что ментоловые сигареты разработали в 1926 году, но широкую популярность они обрели только в конце 1950-х, начале 1960-х. Продукты с ментолом вызывают чувство холодка в горле, что несколько снижает уровень раздражений от сигаретного дыма. Именно поэтому молодые люди увлекались этими сигаретами, а заядлые курильщики переходили на их использование.

В 2009 году в США появился законопроект, по которому ментол в сигаретах должен был быть запрещён. Однако он так и не был реализован. И вот для того, чтобы определить количество курильщиков и смертей из-за ментоловых сигарет, исследователи создали имитационную модель распространения курения и воздействия его на здоровье. Далее они экстраполирование эти оценки с помощью той же модели, изменив лишь первоначальные данные. Модель показала, что бы произошло, если бы за эти 38 лет сигареты с ментолом так и не появились на рынке.

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Автор: УНИАН